Los días pasan y el caso de la muerte de Halyna Hutchins, directora de fotografía de “Rust” que fue asesinada accidentalmente por Alec Baldwin con un arma de utilería en el set de grabación de la película, parece estar más cerca de esclarecerse.

Y es que ha salido a luz que quien estaría detrás de esta tragedia que ha enlutado la filmación sería Dave Halls, el asistente de dirección, quien no habría verificado que el arma tenía balas verdaderas antes de dársela al tío de la modelo Hailey Baldwin.

Pero eso no es todo, ya que esta no sería la primera vez que este hombre está involucrado en un caso similar. A pesar de ser veterano en producciones de Hollywood, pues ha trabajado en películas como “Fargo” y “Matrix”, su desempeño ha suscitado dudas en materia de seguridad.

En 2019, Halls trabajaba como asistente de dirección en la película “Freedom’s Path” en 2019, cuando un arma se disparó inesperadamente en el plató, lo que provocó que un miembro del equipo de sonido fuera afectado por el ruido de la explosión.

La víctima tuvo que ser evaluada por un médico y se le recomendó que buscara tratamiento médico especializado. La productora Rocket Soul Studios señaló, según recoge CNN, que tras el incidente, Halls fue expulsado de la producción.

“Dave estaba muy arrepentido por los eventos y entendió las razones por las que lo estaban despidiendo. Se contrató a un nuevo asistente de dirección y a un nuevo encargado de armas para la dirección de la fotografía principal. La producción de la película terminó con éxito”, indicó la empresa al citado medio.

Se sabe además que en las investigaciones se ha incluido a la inexperta jefa de armas de Rust, Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 años, quien preparó el arma homicida. Semanas antes de la tragedia, admitió en una entrevista que tenía dudas sobre si estaba lista para el trabajo.

“Estuve a punto de no aceptar porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien”, dijo en una entrevista. También afirmó que cargar balas de fogueo era lo que más le asustaba porque no sabía cómo hacerlo y había pedido ayuda a su padre, el legendario armero Thell Reed.

Muerte accidental

El deceso de Halyna Hutchins ocurrió el pasado jueves, durante la filmación del western “Rust” que se llevaba a cabo en el Rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos ubicado en la localidad de Santa Fe, estado de Nuevo México.

Alec Baldwin disparó un arma de utilería que estaba cargada con balas verdaderas. El hecho acabó con la vida de la directora de fotografía de la cinta, quien falleció casi instantáneamente debido a la gravedad de sus heridas. En tanto, Joel Souza, director de la cinta, solo resultó herido.

“El departamento del sheriff del condado de Santa Fe confirma que dos individuos fueron baleados durante el rodaje de una escena en el set de la película del oeste ‘Rust’”, detalló el despacho en un comunicado. El hecho viene siendo investigado por las autoridades y hasta el momento, no se han presentado cargos contra el actor.

Por su parte, la productora Rust Movie Productions emitió un comunicado señalando que las grabaciones del largometraje se han detenido por el momento. “La seguridad de nuestro elenco y equipo sigue siendo nuestra principal prioridad”, señala el pronunciamiento.

