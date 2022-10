“Mi personaje fue un reto muy grande porque tuve que representar a una mujer que debe sobrevivir en un medio hostil donde reina la marginación, el egoísmo, la indiferencia y el abandono. Ha sido una experiencia fuerte, sobre todo porque no hay diálogos, ella se comunica a través de sonidos guturales y de acciones físicas”, dice la actriz.

Es una apuesta arriesgada...

Pero por supuesto, fue todo un reto para Aldo Salvini que me llamó un día y me habló sobre este proyecto que tenía guardado desde hace 15 años. Luego de leer el guion me interesó el personaje y además confié en Aldo porque es un trome, un director que sabe mucho.

¿Y qué debe tener un papel para que lo aceptes?

Debe de tener, como digo yo, ‘carnecita’, para poder sacarle el jugo al personaje, además que me dé la posibilidad de dar un mensaje, eso es lo principal para un actor, yo creo. El personaje también debe trascender, y mira el éxito que ha tenido la película especialmente en Europa, es un triunfo del cine peruano.

¿Los años de carrera te dan más oficio a la hora de construir un personaje nuevo?

Sirve la trayectoria que uno tiene y sobre todo la formación en la escuela, donde nos enseñan la forma de abordar un personaje en todos sus planos, psicológico, físico y social. Un personaje hay que estudiarlo, no porque tengas trayectoria todo te va a salir fácil, cada rol es un reto, un trabajo que se hace sobre todo interior. Además, para mí, es básica la observación, en la vida diaria están todos los personajes, y yo soy muy observadora.

Y con tu personaje además tuviste que renunciar al ego, apareces desaliñada, abandonada.

Por supuesto y no me interesa, nunca me ha interesado eso, desde que estaba en la escuela siempre me han gustado los personajes difíciles, en los que tenía que transformarme, nada de la damita joven. Siempre he estado en la búsqueda de roles que me exigieran, que tengan de donde sacar. Realmente con los personajes difíciles allí se ve realmente el talento del actor.

¿No le has puesto límites a tu carrera?

Solo podría parar el día en que ya no tenga memoria, ahí sí Cáceres, ya fue cómo se dice, pero si eso no sucede voy a trabajar hasta que pueda, hasta que Dios diga hasta acá nomás. Yo creo que la trayectoria, los años te dan más seguridad en tus actos, tus acciones y en tu trabajo, eso es lo bonito. Si volviera a nacer también sería actriz porque esta carrera me ha dado muchas satisfacciones.

“El Corazón de la Luna” no es una película convencional, es una cinta de ciencia ficción que exige un compromiso del espectador

Es cierto, pero estoy segura que el público peruano la sabrá apreciar como lo han hecho en otros países y por eso la película es nuestra representante en la precandidatura para los Oscar. Hay un trabajo en equipo muy profesional dirigido por Aldo Salvini, quien merece todos mis respetos, y ese esfuerzo debe tener su recompensa.

Haydeé Cáceres

Actriz. “El Corazón de la Luna” cuenta la historia de “M” (Haydeé Cáceres) una anciana que vive sola, totalmente a la deriva y que un día encuentra un compañero en el ser más inesperado con quien empieza a compartir sus recuerdos, sus penas y también sus temores.