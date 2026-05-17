La cantante y compositora Hayley Williams, reconocida mundialmente por liderar la banda Paramore, confirmó su regreso al Perú con un show en solitario.

El concierto “The Hayley Williams Show” se realizará el próximo 20 de noviembre en Costa 21, en Lima.

Será la primera vez que la artista estadounidense se presente en el país como solista.

La venta general de entradas es a través de Teleticket.

El evento será apto para mayores de 10 años. Los menores deberán ingresar acompañados de uno de sus padres.

Precios de entradas para Hayley Williams en Lima

Los precios confirmados son:

Campo A HW HQ Presale: S/ 346.50

Campo A regular: S/ 385

Campo B HW HQ Presale: S/ 175.50

Campo B regular: S/ 195

Gira incluirá canciones de sus discos solistas

“The Hayley Williams Show” recorrerá Estados Unidos y Latinoamérica como parte de la nueva etapa musical de la artista.

La gira incluirá canciones de sus tres álbumes solistas y “sorpresas” para sus seguidores.

En Latinoamérica, la cantante Annie DiRusso participará como artista invitada.

El tour llega luego del éxito de ventas en ciudades como Sao Paulo, Queens y Los Ángeles.

Hayley Williams y el legado de Paramore

Hayley Williams es considerada una de las voces más influyentes del rock contemporáneo.

Billboard la ubicó entre los mejores cantantes de rock de todos los tiempos y destacó su impacto en nuevas generaciones de artistas.

Con Paramore, la cantante obtuvo múltiples reconocimientos internacionales y tres premios Grammy.

La banda alcanzó notoriedad global con discos como:

Riot!

Brand New Eyes

Paramore

After Laughter

This Is Why

Además, canciones como “Misery Business”, “Ain’t It Fun” y “Hard Times” consolidaron el éxito del grupo.

Artistas como Taylor Swift y Billie Eilish la reconocen como influencia

La cantante también ha colaborado con diversos artistas internacionales como Taylor Swift, Moses Sumney y Turnstile.

Actualmente es citada como inspiración por figuras contemporáneas como Billie Eilish, Chappell Roan y Doechii.