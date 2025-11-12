En tiempos donde la inmediatez domina la música, el artista peruano Desinfinito apuesta por lo esencial: crear desde el corazón y con los recursos disponibles. Su nuevo proyecto, “hecho en E 1/4” (hecho en mi cuarto), es un álbum producido en apenas 75 días, grabado en casa y concebido como un homenaje al rock noventero y al valor de la autenticidad.
“Quiero demostrar que se puede hacer un buen rock desde casa, con todo lo que tienes. Una buena canción solo cuesta una historia sincera”, afirma el músico y artista multidisciplinario, quien busca motivar a otros creadores emergentes a apostar por su arte sin depender de grandes presupuestos ni estudios profesionales.
Un proceso íntimo y filmado
Todo el proceso de grabación fue documentado en video: 709 minutos de material audiovisual que se convertirán en una película documental actualmente en edición. Aunque todavía no hay fecha de estreno, el registro mostrará el lado más cotidiano, emocional y sincero del artista, revelando su relación con la música y la creación.
El detonante del proyecto, explica Desinfinito, fue una reflexión personal:
“Me cansé de preocuparme en hacer contenido. Tu música es el mejor contenido que puedes hacer.”
A partir de esa idea nació “hecho en E 1/4”, concebido como un acto de libertad creativa y catarsis emocional.
Rock hecho en casa, con alma
El disco reúne diez canciones: tres de 2018, cuatro de 2019 y tres compuestas este año, todas atravesadas por el desamor. Según el artista, es la primera vez que publica sus temas más personales, abriéndose al público “para mostrarme tal cual soy cuando se me rompe el corazón”.
El lanzamiento oficial será el 14 de noviembre en todas las plataformas digitales. Además, el artista ofrecerá un concierto el sábado 6 de diciembre, donde interpretará el álbum completo junto a una banda en vivo, manteniendo la energía y el espíritu artesanal que dieron origen al proyecto.
“Ahora tengo claro por qué hago música. Quiero que mis canciones acompañen procesos emocionales difíciles y que inspiren a expresarse artísticamente”, concluye Desinfinito.
“hecho en E 1/4” no solo es un álbum: es una declaración de principios y un recordatorio de que la creación auténtica no necesita algoritmos, sino emociones reales.
Datos clave
- Artista: Desinfinito
- Álbum: “hecho en E 1/4” (hecho en mi cuarto)
- Producción: 75 días
- Estilo: Rock alternativo / indie noventero
- Canciones: 10 (2018–2024)
- Lanzamiento digital: 14 de noviembre de 2025
- Concierto: 6 de diciembre de 2025 (banda en vivo)
- Documental: en edición (709 min grabados)
- Concepto: creación independiente y emocional