Hernán Vidaurre llegó hasta la vivienda de Manolo Rojas, en La Victoria, tras conocer su repentino fallecimiento, ocurrido la noche del viernes 27 de marzo.

Las cámaras de América Televisión registraron la consternación de Hernán Vidaurre, quien trabajó junto a Manolo Rojas en el programa radial Los Chistosos.

El comediante aún no ha brindado declaraciones, y la prensa ha optado por mantener la distancia en respeto a la familia de Manolo Rojas, quienes así lo pidieron en medio del profundo dolor que atraviesan.

(Fotos: César.grados @photo.gec)

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Murió Manolo Rojas a los 63 años

Manolo Rojas falleció la noche de este viernes dentro de su vehículo, estacionado frente a su vivienda. De acuerdo con las primeras informaciones, el artista habría sufrido un ataque cardíaco.

De acuerdo con América Noticias, el cuerpo del artista fue hallado dentro de su camioneta, estacionada frente a su vivienda, en la zona de Santa Catalina, en La Victoria.

Agentes de la Policía acudieron al lugar y procedieron a acordonar la zona, mientras los familiares de Manolo Rojas se mostraban consternados por su inesperado fallecimiento.

Aunque se presume que un infarto habría provocado la muerte del reconocido cómico, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre la causa de su fallecimiento.