Susan Rosado, la hija del popular cantante Tony Rosado, no se quedó callada ante las críticas hacia su padre, luego que el cantante fue intervenido por realizar un show en pleno toque de queda en el Callao, pese a las restricciones sanitarias que dicta el Gobierno por la pandemia del coronavirus.

Como se sabe, Tony Rosado fue intervenido la noche del último 29 de junio. Y es que era la segunda vez que el artista y su orquesta realizaba un concierto en menos de una semana con la presencia de sus seguidores, que según las imágenes difundidas no cumplían con las medidas de bioseguridad dispuestas por el gobierno, como uso de mascarillas o distanciamiento físico.

Dicho incidente ocurrió en el local llamado “El Templo Vallenato”, ubicado en el cruce de la calle Las Perdices y la avenida Tomás Valle, en el Callao. Los agentes de la Policía Nacional intervinieron a más de 50 personas que fueron llevados a la comisaría del sector, quienes fueron multados por violar las restricciones por la pandemia de la COVID-19.

Tras ello, Susan Rosado defendió a su progenitor a través de sus redes sociales. “Me gustan todos los animales, menos los sapos... Pero si quieren saber lo que pienso, ahí está. Dejen de escribirme para ver si les cuento algo, cuando nunca en su vida me han preguntado si estoy respirando”, escribió en Instagram.

A decir de la hija del “Ruiseñor de la cumbia”, la gente con “doble moral” critica a su padre, pese a que el solo está trabajando, ya que todos los artistas han sido afectados por la pandemia. Susan indicó que los que se van contra su progenitor no reaccionan de la misma manera cuando ven aglomeraciones en otro tipo de contextos, como las marchas.

“Cuando la prensa está alborotada detrás de los políticos ¿no hay contagio? ¡En los programas de TV han salido más de un contagiado y nadie dice nada! Tienen artistas invitados, los mismos periodistas infectados, etc. y todos mudos. Encima siguen haciendo televisión y tienen la moral para jod... y hablar de los cantantes y músicos que tienen más de un año sin trabajar, porque el gobierno no hace ni dice nada, ni siquiera los apoya, pero claro hablan y jod...”, aseveró.

Además, la hija Tony Rosado señaló que su padre se ha visto en la obligación de hacer eventos, ya que nadie puede vivir más de un año solo con sus ahorros.

“Y no me salgan con que tuvieron que ahorrar y tanta vaina, díganme quién m... vive más de un año de sus ahorros? ¡Doble moral de todos! Restaurantes llenos de gente y nadie dice nada, pero cuando algún artista se presenta, ahí sí hay Covid-19; centros comerciales llenos de gente, las marchas, etc... ¡No jo...!”, subrayó Susan Rosado.

El cantante de cumbia había dicho anteriormente que respetaría las disposiciones del gobierno, pero fue intervenido mientras realizaba un show presencial con su orquesta en el Callao.

