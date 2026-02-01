Yessenia y Susan Villanueva, hijas de Melcochita, arremetieron contra Monserrat Seminario al acusarla de maltratar a su padre, luego de que esta rompiera en llanto al revelar que él decidió terminar su relación de 17 años.

Yessenia fue la primera en afirmar que Monserrat no le daría un buen trato a Pablo Villanueva: “ Como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él también porque es nuestro padre ”.

Luego Susan Villanueva no dudó en arremeter contra la esposa de su padre y manifestó: “ Porque si alguien te está dando para que mantengas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, no le pongas la mano encima. No seas Judas. Si lo quieres sangrar, sángralo, pero trátalo bien ”.

“ Son 90 años, ella, tremendo mulón, de dos metros, tremendo gorilón, y lo está pegando al pobre ”, añadió su hija desde Estados Unidos.

Además, las hijas de Melcochita señalaron a Monserrat Seminario por presuntamente haberse apropiado de documentos importantes del cómico, lo que le impediría viajar a los Estados Unidos.

“ Ella le ha quitado los documentos. Eso es legal porque él tiene una residencia americana y ella ha ocupado su residencia; por eso no puede viajar ahorita, sino ya estaría acá. Yo voy a ir a Lima la siguiente semana si no le entregan sus documentos ”, sostuvo Susan.

Finalmente, respecto a la ubicación de ‘Melcochita’ dijeron: “Mi papá está incógnito. Las únicas que sabemos somos nosotras, las hijas”.