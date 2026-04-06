En la más reciente edición de 'El Reventonazo’ se realizó un emotivo homenaje a Manolo Rojas, a poco más de una semana de su fallecimiento. En la ceremonia participaron amigos cercanos del ámbito artístico y familiares, entre ellos su hijo Manuel Rojas.

El hijo del recordado cómico observó imágenes de archivo del programa de Ernesto Pimentel, donde se recopilaron los mejores momentos de su padre en la televisión. Tras ello, Manuel tomó la palabra para dirigir un emotivo mensaje a los televidentes.

Durante su participación, el joven señaló que, tras la muerte de Manolo Rojas, ha asumido la responsabilidad de sacar adelante a su familia, tal como lo hacía su padre. Asimismo, indicó que su progenitor siempre confió en él, por lo que desde ahora continuará haciéndose cargo de los suyos.

“ En estos momentos, he tenido que ser el hombre de la casa, como siempre quiso. Él confiaba de mí, estaba muy orgulloso y me aconsejaba. Compartíamos mucho y ahora, aquí frente a mi madre y a mi hermana, me quiero mantener firme con la promesa de que las voy a cuidar y voy a ser el soporte de mi familia ”, señaló.

Asimismo, el heredero del actor cómico resaltó la extensa trayectoria de Manolo Rojas, así como su trato amable con sus compañeros de trabajo y sus participaciones más destacadas en la televisión y el cine.