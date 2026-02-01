Monserrat Seminario, entre lágrimas, contó que Melcochita la dejó tras 17 años de relación; en respuesta, los hijos del cómico decidieron defenderse.

Tras las insinuaciones de la esposa de Pablo Villanueva sobre la supuesta intervención de sus hijos en su relación, Susan Villanueva y sus hermanos realizaron un ‘live’ para pronunciarse al respecto.

Susan le dio algunos consejos a Monserrat para fingir llanto: “ Yo ahí les tengo un tip, cuando quieran que les salgan lágrimas de verdad, no como a Monserrat, truco número 1: Cebolla. Se soban la cebolla ahí y van a ver cómo lloran; luego se pueden poner Vick Vaporub, pero lo mejor son las gotitas de ojo; los ojos se van a poner rojos ”.

Luego, su hermana Jessenia desestimó el llanto de Seminario calificándolo de “lágrimas de cocodrilo”, y su hermano comentó: “ Echa la culpa a uno cuando nosotros vivimos kilómetros ”.

En el ‘live’, Susan Villanueva afirmó que Monserrat Seminario incluso estaría localizando a su padre mediante el GPS.