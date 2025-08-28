La capital se prepara para recibir la primera edición del Hola Lima Fest 2025, un evento que promete convertirse en una cita imperdible del calendario musical. El festival se realizará el sábado 18 de octubre en el Círculo Militar de Jesús María, con un cartel encabezado por Bacilos, Mauricio Mesones y Ezio Oliva.

Las entradas estarán disponibles en Joinnus con una preventa exclusiva para tarjetas BBVA el viernes 29 de agosto, y la venta general desde el sábado 30 de agosto.

En el escenario brillará Bacilos, la banda de pop latino ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, que conquistó al público con clásicos como Caraluna y Mi Primer Millón. También se presentará el cantautor peruano Ezio Oliva, quien regresa al país tras su gira internacional, y el siempre carismático Mauricio Mesones, que encenderá la pista con su propuesta de cumbia moderna.

El festival busca posicionarse como un encuentro anual que conecte a artistas nacionales e internacionales con el público limeño. “Hola Lima Fest no es solo un concierto, es el inicio de una tradición”, señalan sus organizadores, destacando que el evento aspira a consolidarse como un espacio que combine música, cultura y celebración en la capital.

Con el clima primaveral de octubre como marco, la organización asegura que este será el festival que pondrá nuevamente a Lima en el mapa de la música global.

Datos del evento