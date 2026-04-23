Tilsa Lozano vuelve a acaparar titulares luego de que Andrés Muñoz Álvarez Calderón, con quien fue vista recientemente, decidiera brindar una nueva versión sobre el vínculo entre ambos.

El empresario no solo precisó la naturaleza de su vínculo con la conductora, sino que también sorprendió al pronunciarse sobre su situación sentimental y el conocimiento que tendría su aún esposa respecto a este acercamiento.

El programa digital Q’ Bochinche logró contactar a Álvarez Calderón. En la entrevista, se refirió a las versiones que surgieron tras sus primeras declaraciones.

“ Sí, somos amigos de muchos años atrás y hoy en día salimos juntos. Cuando me escribieron, mi primera respuesta fue negar vínculos más cercanos porque no me gustan los chismosos ”, manifestó, confirmando que tienen una relación más allá de una amistad entre ambos.

En ese marco, el empresario explicó tanto su situación personal como la de la exmodelo, y sostuvo que ambos se encuentran en una etapa similar.

“ Estamos saliendo, yo estoy separado hace varios meses al igual que ella y estamos en nuestro derecho de salir juntos si así lo queremos (¿Con todas tus amigas te llevas así?) Este comentario está de más, no me llevo así con mis amigas obviamente ”, indicó.

Uno de los aspectos que más interés generó fue que mencionó a su esposa. El arquitecto dijo que, aunque el divorcio no ha sido formalizado, la situación entre ambos ya estaría definida.

“ El divorcio es un trámite que demora, la separación es lo real. Mi expareja sabe que salgo con ella incluso, nos llevamos súper bien ”, aseguró, aclarando que no hay ningún conflicto en ese aspecto.

Finalmente, el empresario se pronunció sobre la conductora y destacó cualidades personales que aprecia.

“ (¿Qué es lo que más te gusta de Tilsa?) Su corazón... los seres humanos necesitamos estar rodeados de gente buena, y eso estamos haciendo ”, finalizó.

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