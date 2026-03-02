Tras el enorme interés que ha despertado su regreso este 2026, Hombres G anuncia la apertura de una nueva fecha para el 30 de octubre en el Estadio Nacional, como la última posibilidad de presenciar a los ídolos del rock en español. La venta se inicia el viernes 6 de marzo a las 10:00 a. m. a través de Teleticket, con todos los medios de pago disponibles.

Hombres G no es solo un concierto: es un reencuentro con canciones que acompañaron épocas completas, con letras que se quedaron grabadas en la memoria y con esa energía que hace que el público termine cantando más fuerte que la banda. Y cuando eso sucede, cuando la expectativa se desborda, lo natural es abrir una nueva oportunidad.

Formados en Madrid en 1982, Hombres G es una de las bandas más emblemáticas del pop rock en español. Integrada por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, la agrupación marcó a toda una generación con éxitos como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Marta tiene un marcapasos” y “Venezia” . Su estilo fresco, directo y cargado de estribillos inolvidables los convirtió rápidamente en un fenómeno internacional durante los años 80 y 90.

A lo largo de su carrera. “Hombres G”, han vendido millones de discos y han realizado giras multitudinarias en España, Latinoamérica y Estados Unidos, consolidándose como una de las bandas más queridas del género. Su capacidad para mantenerse vigentes, conectar con nuevas generaciones y seguir llenando estadios confirma el lugar que ocupan en la historia del pop rock en español.

Esta nueva fecha del 30 de octubre promete mantener la esencia que los ha convertido en un fenómeno generacional: un repertorio infaltable, la complicidad con el público y esa mezcla perfecta entre nostalgia y celebración.

Para muchos, será la noche de volver a gritar los coros que marcaron su historia; para otros, la oportunidad de descubrir en vivo por qué Hombres G se mantiene como uno de los nombres más importantes y queridos del pop rock en nuestro idioma.