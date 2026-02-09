La reciente incorporación de Xiomy Kanashiro como colaboradora del programa América Hoy generó incomodidad dentro del elenco. Así lo dejó entrever Janet Barboza, quien expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de la producción.

Durante su participación como invitada en El reventonazo de la chola, conducido por Ernesto Pimentel, Barboza fue consultada sobre la permanencia de Kanashiro en el espacio televisivo.

“Le he dicho a nuestro productor que honestamente no la necesitamos. Le he dicho que Edson y yo somos suficientes”, respondió la conductora, dejando clara su posición frente a la llegada de una nueva integrante.

Janet Barboza dice que presencia de Xiomy Kanashiro en 'América Hoy' no es necesario.

“Cuando entra alguien más, nos tienen que mochar”

Janet Barboza explicó que la incorporación de más personas al equipo no solo impacta en la dinámica del programa, sino también en el aspecto económico.

“Viene alguien más y ya no alcanza y nos tienen que mochar, pero falta una persona más, entonces eso es lo que hay”, señaló, en referencia directa a una posible reducción del sueldo de los conductores actuales.

Hasta el momento, Xiomy Kanashiro no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a los comentarios de Barboza ni sobre la polémica generada en torno a su ingreso al magazine matutino.

Xiomy Kanashiro y su relación con Jefferson Farfán

En paralelo a su llegada a América Hoy, Xiomy Kanashiro ha estado en el foco mediático por su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. La artista descartó recientemente estar planeando una boda, al considerar que la relación aún se encuentra en una etapa inicial.

“Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos. Nuestra relación empezó el 6 de enero de este año y tenemos ocho meses como pareja”, detalló en una entrevista para el programa Ponte en la cola, emitida en octubre.

Asimismo, Kanashiro reconoció que mantener una relación con una figura pública no es sencillo. “Es difícil estar con una persona pública porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros”, explicó, aclarando además que algunas publicaciones en redes sociales no siempre corresponden a momentos recientes.