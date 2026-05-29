La ciudad de Huancayo fue elegida como punto de inicio de la gira en Perú de Kabrones, agrupación conformada por exintegrantes de la época dorada de Mägo de Oz. El concierto se realizará el próximo 1 de junio en el Centro de Convenciones Shullkas.

La banda, liderada por José Andrea junto a Frank, Carlitos y Salva, interpretará en vivo algunos de los temas más emblemáticos que marcaron a toda una generación de seguidores del rock en español y folk metal.

Durante la presentación, el público podrá escuchar canciones como “Fiesta Pagana”, “Molinos de Viento”, “La Costa del Silencio”, “La Posada de los Muertos” y otros clásicos que consolidaron a Mägo de Oz como una de las agrupaciones más influyentes del género.

Los organizadores informaron que las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket y señalaron que el espectáculo promete una noche cargada de nostalgia, energía y reencuentro con los himnos más recordados de la banda española.