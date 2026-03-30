La reciente actividad de Hugo García en sus redes sociales ha llamado la atención, luego de una nueva actualización en sus historias de Instagram.

Hace una hora, el exintegrante de Esto es Guerra compartió una fotografía en la que se observa a Isabella Ladera sosteniendo a un recién nacido.

Dicha publicación encendió las alertas sobre un posible adelanto del parto; sin embargo, la pareja no ha emitido declaraciones oficiales que confirmen o descarten el nacimiento de su primer hijo en común.

La instantánea, captada en un estilo artístico en blanco y negro, muestra las manos de la venezolanaacunando al pequeño en su regazo.

En la fotografía, el rostro del bebé se mantiene oculto, una medida frecuente entre figuras públicas para resguardar la identidad de los menores.

La publicación realizada por García no incluye una descripción extensa, ya que se limita a un emoji de corazón, lo que ha aumentado el misterio en torno a la identidad del bebé.