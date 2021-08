El chico reality, Hugo García, regresó después de varios meses al programa “Esto es guerra” en la edición del lunes 9 de agosto. Al ser presentado, García se mostró muy contento por volver al espacio que considera “su casa”.

En conversación con América Espectáculos, Hugo García manifestó su alegría; sin embargo, también reconoció que no está en buen estado físico por falta de entrenamiento. Ahora, empezará una rutina para ponerse en forma.

“Tengo que agarrar ritmo, no te voy a mentir, no he estado entrenando mucho. Hoy empiezo a ponerme en forma y en unas semanitas ya estoy”, contó el chico reality al bloque de espectáculos de América Noticias.

Asimismo, Hugo García también se animó a hablar de su relación con la modelo e influencer Alexandra Balarezo. Por si fuera poco, reconoció que está evaluando algunas propuestas de trabajo en el extranjero.

“Estoy feliz, tranquilo y no tengo nada que ocultar, yo muestro las cosas que hago día a día y todo bien, sé que tengo que subir y que no... Estoy viendo algunos proyectos allá y espero que se concrete”, precisó García.

Cabe señalar que el programa “Esto es guerra” también anunció el regreso de exparticipantes del programa en el transcurso de esta semana. Se especulan algunos nombres, pero todavía no se han confirmado los retornos.

Así fue el regreso de Hugo García a “Esto es guerra”

El chico reality Hugo García regresó este lunes al programa 'Esto es guerra', después de haber estado alejado de la televisión por casi dos meses. “No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy feliz”, respondió Hugo García al ser consultado sobre su situación sentimental. (Fuente: América TV)