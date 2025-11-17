Hugo Romero, que por mérito propio ha conseguido todos los reconocimientos debido a su pasión por la marinera norteña, recuerda que su primer contacto con ese hermoso baile nacional fue un “amor a primera vista”. El aplaudido campeón de campeones, pentacampeón mundial y campeón laureado -el máximo título en su especialidad- hoy afronta un nuevo reto: volver a presentar los días 29 y 30 de noviembre, “Amor de marinera”, un espectáculo que busca poner escena nuestra danza nacional al estilo de los montajes de Broadway.

“Cuando con Juan Carlos Ruiz, mi socio y amigo, planeamos Amor de Marinera siempre pensamos en que nuestra propuesta se pudiera presentar en los mejores escenarios. Estoy convencido de que la marinera es el baile de pareja más hermoso del mundo. Yo no solamente soy campeón, soy profesor de marinera y siempre le digo a mis alumnos que se sientan orgullosos de que tenemos un de los bailes más maravillosos y completos”, dice Romero.

Una historia de amor es el punto de partida de la propuesta.

Sí, la historia es bonita, con mucho mensaje, sencilla, para que quien la vea la entienda. Nuestra intención es resaltar los valores, nuestra tradición y cultura en medio de un romance simpático, que proyecte bastantes sentimientos de unión familiar y perseverancia.

Realmente tiene que existir una gran pasión por la marinera para enfrentar una empresa tan arriesgada...

El espectáculo está creado por dos campeones nacionales, los dos amamos la marinera como no tienes idea. Hasta mi esposa se pone celosa, y es que nos desvivimos, no sabes cómo nos emocionamos, se nos pone la piel de gallina cada vez que estamos en los ensayos y en el mismo show, se nos llenan los ojos de lágrimas.

¿Esa emoción tiene que compartirla el público, están convencidos de eso?

Ya lo comprobamos, y es la consecuencia de un producto tan bonito, tan espectacular, tan emotivo. Entre los bailes alucinantes, las coreografías que son brutales, sumado a la tecnología, las pantallas, las luces inteligentes que hacen diseños, toda esa magia captura a la audiencia. Un espectáculo de ese nivel solamente lo pueden ver en Las Vegas o en Broadway, te lo digo yo porque vivo en Estados Unidos.

"Soy profesor de marinera y siempre le digo a mis alumnos que se sientan orgullosos de que tenemos un de los bailes más maravillosos y completos del mundo", dice Hugo Romero.

Producir cultura en el Perú es una apuesta arriesgada.

Todo lo hacemos por amor a la marinera, hemos tocado tantas puertas, las puertas de muchas empresas que dicen apoyar la cultura peruana, pero no recibimos la respuesta que esperábamos.

¿El Ministerio de Cultura cómo los trató?

Mira, hemos aplicado, obviamente, porque esto es un evento cultural, no deportivo, nos han aceptado, pero con toda la información que le hemos dado, videos, fotos, inclusive piden el guion para que sepan cómo va el recorrido de tu show. Con todo lo presentado, nos pusieron mil trabas.

¿Finalmente cómo lograron concretar el musical que exige una gran inversión?

Conocimos a Luisa Fuentes, una empresaria muy exitosa que vive en Chicago y es amante de la marinera y la cultura peruana, cuando escuchó el proyecto de Amor de Marinera, se enamoró. Le hablamos de la posibilidad de que ella sea nuestra socia, y no necesitó pensarlo mucho para decir sí. Esa socia estratégica es ahora nuestra amiga, nuestra hermana.

¿Sueñas con que el musical se presente en Broadway y la marinera se convierta en un fenómeno mundial?

Estoy seguro de eso, mientras tanto, este fin de mes en el Peruano Japonés, van a ver el espectáculo más emocionante que han visto en sus vidas. A los que aman los espectáculos de gran nivel, de categoría internacional, van a ver un show emocionante de principio a fin, con músicos en vivo, con luces, con pantallas LED que le dan vida a cada escenografía, con un conjunto de bailarines profesionales que también cantan y actúan. Es un esfuerzo por llevar a nuestra marinera a las grandes ligas.