Hugo Salazar habla bajo, con esa voz cautelosa, como midiendo la palabra o analizando la pregunta. Eso si, lanza sus respuestas con firmeza y retoma, -maravillosamente- su idea clara, como pocos. Sabe que el arte es decir la verdad.





Muchos se preguntan ¿qué fue de la vida de Hugo Salazar?

He continuado trabajando, tal vez no tanto en la televisión, pero si con mis unipersonales, uno por año, con algún año sabático que me tomé, y luego hice giras por provincias. Claro, no es lo mismo que hacer televisión que tiene mayor cobertura mediática, pero para mí son importantes, además últimamente hice varias cosas como Contigo Capitán (la miniserie de Paolo Guerrero) en Netflix, el año pasado estuve filmando la película Redención, en Arequipa, con Miguel Barreda y aparte de eso estoy haciendo doblaje de series y películas del extranjero, así que trabajo no falta felizmente y modestamente vigencia.





Ahora haces ‘Nací para quererte’, coméntame ¿qué se puede esperar de esta obra?

Es un musical que habla del Perú, un canto de esperanza. Son tres historias que se desarrollan en distintos puntos del país, uno en la costa, otra en la sierra y en la selva, donde muestra los problemas, carencias del país, pero también muestra riqueza cultural, la valentía de nuestros hombres y mujeres, es una obra muy bonita, ya que mezcla música maravillosa, actuación, comedia, es una obra muy completa y un montaje espectacular.





¿Es el primer musical donde actúas?

Si, yo nunca hice un musical, por eso estoy muy agradecido a Preludio porque me da la oportunidad no solamente de trabajar, siempre es bienvenido, sino el de aprender algo nuevo y en ese aspecto tengo mucha gratitud a Denisse Dibós y a todos los directores, también del elenco donde está Paul Martin, Miguel Álvarez, Sandra Muente, Mónica Dueñas, Miluska Eskenazi, entre otros jóvenes artistas muy talentosos, de los cuales aprendo muchísimo cada día y estoy muy feliz.





¿Qué tan difícil es hacer teatro en el Perú?

Acá cualquier actividad artística es difícil, en cuanto a dificultades te podría hablar de lo mío, en cuestión de recursos, porque son presentaciones pequeñas, yo nunca he producido, y lo que he podido escuchar es muy complicado ya que tienes que negociar muchas cosas, como el teatro, auspiciadores, invertir en vestuario, música, arreglos, es una inversión fuerte y sobre todo es un riesgo, porque nadie tiene el 100% de garantía de que funcione, felizmente no es el caso de ‘Nací para quererte’, la gente aplaude de pie.





¿En esta obra reflejan la actualidad política?

Agarra política, pero que no es coyuntural sino estructural, o sea, la obra no te va hablar de Dina Boluarte o de las manifestaciones, o de lo que te diga la derecha o izquierda actualmente, por ejemplo la historia de la costa se desarrolla en una época previa a la reforma agraria, trata del problema de la tierra, una segunda historia es la sierra en la época del terrorismo, en la selva donde también ocurren cosas. Obviamente vas a encontrar un punto de contacto de los problemas del país, ya que siempre son los mismos, lo único que cambian son los nombres, las fechas y las circunstancias.





¿Los artistas, hoy, qué le pedirían al Estado?

Al Ministerio de Cultura le pediría justamente eso, cultura. Cultura significa apreciar el arte, la belleza, entender que no todo en la vida es lo que cotiza en bolsa, material. La actividad artística e intelectual es muy importante en toda la sociedad porque crea seres humanos solidarios, civilizados, sensibles y eso es una riqueza muy grande, porque a veces la economía, las cosas materiales son amorales, cada uno va por su lado. Todos queremos tener dinero, tener buena vida, pero comiendo bien y teniendo dinero en el bolsillo solo es una parte de esta vida, hay que también tener algo en la cabeza, en el alma, amor, buena onda con los demás, amar al Perú no es solamente llenarnos la boca por Machu Picchu, pisco sour, la comida, hay que sentirse hermano con los que viven acá, no podemos estar separados por temas de etnia, de cultura, somos solo un país, la diversidad debería unirnos y no separarnos. A mi me enorgullecen ese tipo de cosas. Un Ministerio de Cultura debe apoyar, no solo a los cercanos de su partido, debe ser imparcial.