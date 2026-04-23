“El Seductor”, comedia de Frank Vam, trae de vuelta a Humberto Zurita, quien a pesar de que la televisión le otorgó fama internacional, nos reafirma que su verdadera formación y pasión reside en el teatro.

El actor, en su nueva estancia sobre las tablas en Lima, estará acompañado de Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela, con las que presentará la mencionada e hilarante puesta en escena los días 16 y 17 de mayo en el auditorio del Colegio San Agustín.

“Mi carrera la inicié en teatro. Dirijo, adapto y actúo, y aunque he participado en clásicos y grandes dramas he retomado las comedias porque quiero que el público se divierta, se olvide de todos sus problemas y que no asocie la cultura con la solemnidad”, dice el experimentado Zurita.

El Seductor es tu apuesta para regresar a Lima….

Es una gran comedia en la que cada situación te va a llevar a la historia de Carlos, que es el personaje que interpreto. Él te va a ir contando de sus amoríos, sus infidelidades, de todo por lo que pasa un seductor; temas que de pronto en ese momento generan risa, pero también te va a hacer recapacitar o reflexionar. Una buena obra de teatro, por más comedia que sea, siempre va a tener ese aspecto de reflexión con cada uno de los personajes.

Si bien en el teatro están tus raíces, tu participación en las telenovelas te dieron mucha exposición.

En mi país sí me conocen mucho por el teatro, lo que pasa es que el teatro es efímero en el sentido de que lo pones, lo quitas y desapareció. No es como una serie de televisión que la puedes volver a capturar en algún otro canal y la vuelves a ver. El teatro es aquí y ahora, tú y yo en un escenario. Aunque he tenido la fortuna de hacer grandes obras, a mí me hizo famoso la televisión.

¿El melodrama televisivo sigue vigente en México?

Creo que se ha tenido que readaptar y modificar de acuerdo a los nuevos tiempos, por ejemplo, antes las historias se basaban en la historia de Pigmalión, la chica pobre que buscaba un hombre rico para casarse con él. Eso ya no existe, la mujer de hoy no es así.

O te adaptas o desapareces en el género...

El melodrama no es malo, lo hace Bergman, pero hay que tocarlo con profundidad y ya la industria se está adaptando a eso. La verdad es que tengo muchos años, 20 más o menos, que no hago ni veo telenovelas, pero sí he participado en muchas series de plataformas que son la tendencia.

"Una buena obra de teatro, por más comedia que sea, siempre va a tener ese aspecto de reflexión con cada uno de los personajes", dice Humberto Zurita, .

¿Qué opinas de la oportunidad que les están dando a influencers en propuestas televisivas?

Pues mira, tenemos que adaptarnos a la modernidad, tanto en los guiones que se escriben como en los actores que los interpretan. Hay muchas personas que los ponen a interpretar el papel de un actor, pero no lo son. Yo considero que para ser un buen actor necesitas tres virtudes: escuela, disciplina y método. Sin esas tres virtudes no puedes ir a ningún lado.

Son elementos imprescindibles para hacer un buen trabajo.

El teatro requiere de rigor, de compromiso, y muchas de esas personas, para no calificarlas en general, no tienen nada de eso. Ni tienen el rigor, ni tienen la escuela, ni tienen la disciplina, simplemente son contratados porque tienen muchos likes o seguidores y los mandan al ruedo.

La preparación es la clave…

Que ingresen a una escuela, que tomen unas clasecitas, el teatro requiere de mucha disciplina, es algo que haces todos los días y que lo vas a hacer en la noche, entonces, tienes que cuidarte desde la mañanapara llegar a tus funciones de noche correctamente. Si te vas a enfocar en la interpretación como actor, pues requieres de ciertos estudios, eso es básico.