Con una propuesta que abraza la dualidad y la autenticidad, iAGO Málaga se posiciona como una de las voces más prometedoras del pop peruano actual. El joven cantante y compositor apuesta por un estilo que combina lo introspectivo con lo enérgico, explorando las dos fuerzas que conviven en su música y definen su identidad artística.

El proyecto de iAGO Málaga nació tras un cambio radical en su vida personal, cuando decidió dejar atrás las expectativas familiares y académicas para encontrar en la música un camino de libertad y expresión genuina. Su sonido, definido como pop ecléctico, mezcla influencias contemporáneas con matices clásicos, dando protagonismo a letras cargadas de emoción y vulnerabilidad.

En el corazón de su propuesta habita la dualidad que le da nombre:

iAGO , el lado sensible e introspectivo.

, el lado sensible e introspectivo. Málaga, la faceta impulsiva, libre y espontánea.

“Durante años intenté encajar en lo que otros esperaban. Pero, tras un año y medio creando música, me di el tiempo de conocerme. Hoy abrazo mi dualidad y la convierto en el motor de este proyecto”, explica el artista.

Su debut oficial, “Espera”, es una balada romántica e íntima que refleja su lado más emocional. Escrita y coproducida por él mismo, se convirtió en su carta de presentación, destacando por su tono confesional y su honestidad artística.

En contraste, su segundo lanzamiento, “Diferente”, muestra el costado más libre y rítmico del intérprete. Con influencias de la música disco y un sonido moderno, la canción celebra la conexión auténtica y la energía del deseo sin perder sensibilidad.

Ambos temas, disponibles en todas las plataformas digitales, revelan un artista que ha encontrado en la dualidad su mayor fortaleza. iAGO Málaga representa una nueva generación del pop latino que apuesta por lo más difícil en la música actual: ser auténtico en medio de las contradicciones.