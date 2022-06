El chico reality Ignacio Baladán fue eliminado de “Esto es guerra” la noche del 2 de junio tras la votación de su equipo, quienes decidieron que Paloma Fiuza continuara en el programa. Tras esto, el participante uruguayo se pronunció en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ignacio Baladán compartió una serie de videos suyos en los que asegura que no entiende el criterio de “El Tribunal” para decidir eliminar a un competidor de los ‘combatientes’ y calificó de injusta la medida.

“Me parece totalmente injusto esto, no merecía salir. No entiendo al tribunal que criterio está manejando ahora porque las personas que sí hacemos las cosas bien no se nos premia y a las finales la gente que no hace las cosas bien si se les premia, no estoy entendiendo mucho el criterio que está manejando”, señaló Baladán.

“Todo empezó por el tema de las tortas, que las chicas ponían las manos, que no se dejaban poner las tortas bien; tuvimos una reunión por ese tema y se siguió con lo mismo. Después de eso, los ‘combatientes’ van a ser eliminados por ese tema. Después de ahí el equipo de los ‘guerreros’ me sentencia... La verdad que no entiendo, me dejó un poco extrañado, decepcionado y los criterios que están manejando no los entiendo. No merecía salir”, añadió el chico reality.

IGNACIO Y SU REACCIÓN TRAS SER ELIMINADO

El modelo uruguayo Ignacio Baladán había caído en sentencia junto a Rosángela Espinoza y Paloma Fiuza. Finalmente, él quedó eliminado al no obtener los votos necesarios para seguir en competencia.

La popular ‘Chica selfie’ se salvó de la eliminación por la votación del público, mientras que los ‘Combatientes’ eligieron salvar a la modelo brasileña, por lo que Ignacio Baladán tuvo que irse del reality, lo cual hizo de manera rápida y notablemente molesto.

