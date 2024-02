Il Divo regresa para celebrar su aniversario número 20 con un show de gala el sábado 1 de junio en la Sede Legado La Videna. Las entradas en Joinnus.

El icónico cuarteto, Integrado por Urs Bühler (tenor) de Suiza, Sébastien Izambard (tenor) de Francia, David Miller (tenor) de Estados Unidos y el nuevo miembro Steven LaBrie (barítono) de Estados Unidos, acaba de lanzar su nuevo álbum “XX: 20th ANNIVERSARY ALBUM”.

Este evento contará con la presencia de los emblemáticos miembros de IL DIVO: Urs Bühler (tenor) de Suiza, Sébastien Izambard (tenor) de Francia, David Miller (tenor) de Estados Unidos, y el nuevo integrante Steven LaBrie (barítono) de Estados Unidos. Juntos, presentarán su nuevo álbum "XX: 20th ANNIVERSARY ALBUM", producido por el talentoso Carlos Fernando López (Ricky Martin, Laura Pausini, Marc Anthony), ganador del Grammy® y Latin Grammy®.

“XX: 20TH ANNIVERSARY ALBUM”, incluye canciones cantadas por IL DIVO en inglés, español e italiano; y una composición original escrita por el grupo, “Despertar Sin Ti”. Además de la versión de IL DIVO de “Crazy” de Gnarls Barkley, el álbum también incluye “I Have Nothing” de Whitney Houston con una versión en español, “No Tengo Nada”; “Hoy Tengo Ganas De Ti” de Miguel Gallardo; “Always On My Mind” de Brenda Lee y Elvis Presley, cantada en inglés e italiano; el éxito arrollador de Ed Sheeran “Perfect”; “Despacito”, el mega-éxito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, y más. “XX” mantiene el espíritu del sonido característico de IL

DIVO mientras amplía su alcance en su décimo álbum completo y el primero de forma independiente en Il Divo Music/Thirty Tigers.

Acerca de IL DIVO

Desde 2004, los creadores del género crossover clásico surgieron como un fenómeno impulsado por las demostraciones de su destreza vocal, actuaciones en todo el mundo y una magia indefinible entre ellos. Han vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo, lograron 50 éxitos número 1 y ganado 160 discos de oro y platino en 35 países. Han realizado giras con entradas agotadas en todas partes, desde los Juegos Olímpicos de Verano y la Copa Mundial de la FIFA hasta el Jubileo de Diamante en Windsor y el Baile del Comandante en Jefe.

La vida les cambió cuando los chicos sobrellevaron el trágico fallecimiento del cofundador original Carlos Marín debido al COVID-19. Los compañeros de banda restantes rindieron homenaje a su hermano con el Greatest Hits Tour en 2022. Steven LaBrie se unió como barítono invitado en la gira para que Urs, Sébastien y David lo recibieran como miembro oficial un año después. Casi al mismo tiempo, ingresaron a un estudio en Coconut Grove, FL, con el productor Carlos Fernando López. Esta nueva temporada representa una serie de novedades: su primer álbum con Steven, y también el primero para su propio sello Il Divo Music con los miembros como productores ejecutivos y Sébastien como co-arreglista.