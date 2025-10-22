Los íconos del funk y el soul latino Illya Kuryaki and the Valderramas regresan a Lima luego de ocho años de ausencia. El dúo conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur se presentará el sábado 28 de marzo de 2026 en la Arena Monumental como parte del festival “Una Noche en Perú”, donde compartirán escenario con Gondwana y The Sacados.

Ganadores de tres Grammy Latino y siete Premios Gardel, los “IKV” llegan con su explosiva mezcla de soul, funk, hip hop y rock, una fórmula que los consagró como una de las bandas más influyentes del panorama musical latinoamericano. Entre sus temas más emblemáticos figuran “Coolo”, “Abarajame”, “Jugo” y “Jennifer del Estero”, himnos que marcaron a toda una generación.

“Estamos muy emocionados de traer de regreso al dueto de pop funk latino más importante de todos los tiempos y muy honrados de haber sido elegidos por los ‘Reyes de MTV LA’ en los 90’s”, expresó Pol Liza, CEO de Longplay Entertainment, productora del evento. “Este festival quedará en la memoria de todos sus fans peruanos y estará a la altura de los grandes espectáculos del mundo”.

El regreso de los “hermanos fantásticos del funk”

El esperado reencuentro de Illya Kuryaki con su público peruano se da luego de su regreso triunfal a los escenarios en el festival Buena Vibra de Buenos Aires, donde la crítica destacó la fuerza de su presentación junto a la banda original.

La revista Rolling Stone recordó que el dúo “emergió en la escena porteña a principios de los 90 y alcanzó su pico de popularidad en 1995 con el lanzamiento de Chaco. En tiempos de MTV Latino, ‘Abarajame’ se transformó en un estándar insólito”.

Con una puesta en escena que fusiona energía, groove y libertad artística, Spinetta y Horvilleur prometen un viaje sonoro por sus mayores éxitos, reafirmando su estatus como referentes del pop-funk latino.

Datos del festival “Una Noche en Perú”