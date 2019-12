Angie Jibaja responde a Magaly Medina por críticas a su cuerpo

Síguenos en Facebook

Hace unos días Magaly Medina criticó a Angie Jibaja por sus shows para adultos y, además tuvo fuertes calificativos a su físico.

"Miren estas imágenes del show que hace. Un show que, además, hemos tenido que tapar las imágenes porque ella se destapa y se le ven todos los senos al aire. Ella tenía un cuerpazo, miren esa silueta desmejorada, los pelos mal teñidos, ese rojo chillón, dándose picos a la gente del público, se le ve huesuda", expresó la conductora de TV.

Luego continuó con: "Realmente la veo bien desmejorada, está bastante más flaca, casi huesuda, no es una delgadez que se vea sana y exuberante, porque ella era una mujer que tenía un buen cuerpo, ahora está descuidada. (...) Realmente me da pena esta chica, porque tenga que ganarse la vida de esa manera, ella que era frecuentemente invitada por programas de televisión y ahora haya terminado así. Sola, no tiene hijos, los hijos los cría la hermana, la justicia peruana se los quitó y miren cómo va su vida. Pobre chica", manifestó.

RESPUESTA DE ANGIE

Hace poco, la modelo respondió a las críticas de Magaly a través de su cuenta de Instagram, donde dio a entender que ‘nadie sabe lo de nadie’.

“Los artistas somos como los payasos, que nos hacen reír, pero no saben cómo realmente están por dentro. El show debe continuar y sin fingir. He llegado a la conclusión que ya no puedo ser 100% real, porque si digo algo y me quejo que estoy mal... me arrebatan lo que más quiero”, escribió Jibaja.

Luego se refirió a los calificativos a su fisico: “Si me ven divirtiendo o riendo, ya estoy “fatal”, “deplorable”. Es mi trabajo, Nunca he negado mis errores, más bien los he afrontado. Y parece que decirlos suena fácil... Por eso me gustaría que estés en mis zapatos para que sepas lo que se siente ser madre”; añadió.

“No me considero modelo, cantante, actriz... etc. Soy una Show woman + Na”, finalizó su escrito.