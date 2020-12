Los integrantes del popular grupo “Matisse” despiden el año con el single “Ya no estás” que se incluye en “Tres”, un álbum que les tomó dos años de trabajo y en el que, sin perder sus raíces en el pop, se atreven a colaborar con exponentes del género urbano, lo que consideran una experiencia revitalizadora.

“Decidimos evolucionar y abrirnos a nuevos ritmos, nuevas formas de hablar del amor, creo que no tiene sentido ir en contra del cambio. Hay que aprender a dejar de ponerle tantas etiquetas a lo que somos, creo que no podríamos ser más fieles a nuestra esencia dándonos la oportunidad de evolucionar, probar cosas nuevas y decir: ‘esto me gusta, esto no’. Con ‘Tres’ hemos seguido la línea del romanticismo, eso creo que está claro, todas nuestras canciones siguen hablando de amor, hemos incursionado en otros ritmos, definitivamente. Nos hemos dejado conquistar por la manera en que otras personas ven la música y eso ha sido maravilloso”, dice a Correo, Melissa Robles, la única vocalista femenina del trío.

DECISIONES. Román Torres, integrante de “Matisse”, afirma que los rumbos musicales del grupo son producto de un acuerdo al que llegan todos en el grupo. “A medida que va pasando el tiempo más se refuerza eso de que todo es democrático, y que las decisiones que tomamos nos deben gustar a todos. Al final es mucho más fácil una visión clara de adónde vamos, además eso nos conforta y ayuda como grupo a mantenernos unidos”, dice el cantante.

La pandemia, como a todos los artistas, les ha tocado fuerte, pero consideran que también les ha otorgado grandes enseñanzas. “Los tres hemos aprendido a que, de ahora en adelante, queremos trabajar más inteligentemente, no como en años pasados que era correr, correr, correr y trabajar muchísimo. Creo también, que estos tiempos de cuarentena, nos ha ayudado muchísimo para darnos cuenta de lo importante que es resolver cosas personales, que muchas veces el trabajo no te permite. Definitivamente la pandemia nos vino a enseñar a hacer las cosas mejor”, sentencia Melissa, quien junto a a Román y Pablo, consideran que el Perú es una de sus plazas más fuertes y con seguidores más fieles.

