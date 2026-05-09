Felipa Osco Pacsi (62) llegó al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) de EsSalud Arequipa con un tumor de 10 centímetros en el cuello que avanzaba hacia el tórax y amenazaba su respiración, su voz y su capacidad de tragar. Ante ello, los médicos le salvaron la vida, pues la paciente padecía un complejo cáncer de tiroides.

La paciente, referida desde la Red Asistencial Tacna, arribó al HNCASE con un tumor que había invadido estructuras críticas del cuello y se extendía hasta el mediastino superior, muy cerca del corazón, desplazando la tráquea, la arteria carótida y la vena yugular.

Frente a ello, un equipo multidisciplinario realizó la intervención quirúrgica de alta complejidad que se prolongó por más de tres horas y media. La operación estuvo liderada por Susana Rubina La Torre, cirujana del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, junto a Krystel Gutiérrez, Sebastián Zeballos y la anestesióloga Miluska Delgado.

El reto era retirar completamente el cáncer, pues comprometía el nervio recurrente laríngeo y los músculos pretiroideos Se pudo preservar el esófago, los nervios vago y frénico y vasos sanguíneos del cuello.

Tras la intervención, la paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta. Asimismo, continuará con tratamiento complementario de yodo radioactivo y seguimiento oncológico especializado.