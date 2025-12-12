Iron Maiden vuelve a Lima con una de las giras más esperadas ’Run For Your Lives World Tour’, un recorrido mundial que celebrará 50 años desde que su líder Steve Harris fundó la banda en 1975. El concierto se realizará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, marcando el retorno de una agrupación esencial en la historia del rock pesado.

El anuncio llegó con un nivel de entusiasmo pocas veces visto: fanáticos de distintas generaciones celebraron la noticia, conscientes de que Iron Maiden pertenece a ese grupo reducido de artistas verdaderamente legendarios que siguen vigentes en la carretera. La formación clásica que ha marcado a millones volverá a encontrarse luego de 15 largos años con el público peruano: Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers.

Durante cinco décadas, Iron Maiden no solo ha sido una banda: ha sido un pilar del rock pesado. Su sonido marcó el ADN del heavy metal, su estética definió una cultura completa y su figura, encarnada en Eddie, trascendió generaciones. Pocas agrupaciones pueden presumir de haber creado un universo propio, de influir en miles de bandas alrededor del mundo y seguir llenando estadios con una energía casi intacta. Ese es el peso de Maiden: no se explica la historia del metal sin ellos, y cada concierto suyo es un recordatorio de por qué siguen ocupando un lugar que muy pocos alcanzan.

La gira promete una experiencia única. El setlist recorrerá los nueve discos fundamentales de Maiden, desde Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992), una etapa que definió el sonido del metal y que sigue inspirando a nuevas bandas en todo el planeta. Temas como “The Number of the Beast”, “The Trooper”, “Fear of the Dark”, Hallowed Be Thy Name”, “Powerslave”, “Run to the Hills” o “Wasted Years”, sonarán en un Estadio Nacional que, por una única noche, será territorio Maiden. Bruce Dickinson lo anticipó con un mensaje directo a los fans: “Si ya nos viste antes, prepárate para llevar esa experiencia a otro nivel. Si nunca nos viste… ¿qué estás esperando?”. Y Steve Harris reforzó el espíritu de esta celebración al asegurar que este será uno de los espectáculos más elaborados que la banda haya presentado en su historia.

