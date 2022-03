Isabel Acevedo se presentó la noche del último miércoles en el programa “Magaly TV: La Firme” para aclarar las acusaciones de su expareja Christian Domínguez, quien aseguró que lo hizo elegir entre ella y su hijo con Karla Tarazona.

Durante la conversación que sostuvo con Magaly Medina, la popular ‘Chabelita’ aclaró la polémica sobre la prenda íntima que Tarazona encontró en la maleta del cumbiambero, y que exhibía en cuanto programa se presentaba.

La bailarina negó que fuera de ella. “Eso es totalmente falso. Yo le pregunté en su momento a Christian de quién era ese calzón y él me decía: ‘Es de una amiga que lo ha dejado. Yo ya le dije (a Karla) que es de su amiga”, expresó.

“Yo siempre me callé porque cómo me voy a poner a discutir con ella (con Karla)... ¡Ella me iba a matar! Por eso siempre me quedé callada, pero ese calzón es totalmente falso que sea mío”, manifestó tajante en la entrevista.

Pero eso no fue todo, ya que detalló cuál fue la explicación de Domínguez: “Él me dijo que era de una de sus amigas (de Karla) que se quedaba a dormir en la casa y que se habían confundido mientras lavaban la ropa, así me dijo”.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Hart y Korina Rivadeneira revelan el sexo de su segundo bebé