Isabel Acevedo, ‘Chabelita’, viajó a Estados Unidos tras ser la ganadora de la segunda temporada de ‘Reinas del Show’ tras vencer a Brenda Carvalho y Gabriela Herrera en la final del reality. La modelo estuvo dando clases de baile en inglés.

La bailarina evidenció su felicidad en su cuenta de Instagram y agradeció a todos fans por confiar en su talento. “Gracias a Salsa con candela por darme la oportunidad de compartir esta clase con mucho ritmo y sabor, fue una linda experiencia, agradezco a todos los que participaron, ¡Muy pronto muchas sorpresas más!”, escribió la joven.

Karla Tarazona habla sobre Isabel Acevedo

En recientes declaraciones al diario Trome, Karla Tarazona se refirió a lo sucedido y restó importancia a Isabel Acevedo, de quien dijo que no existe en su vida ni tiene interés en mencionarla.

“No existe en mi vida ni me interesa mencionarla. Que cada uno saque sus propias conclusiones y queda ratificado que el tiempo da las mejores respuestas. La vida y Dios se encargan de darle a cada quien lo que se merece”, expresó Tarazona.

“No me interesa opinar de ella porque no existe en mi vida. Tengo la cabeza ocupada haciendo mis obras sociales en vez de estar pensando en tonteras”, agregó la conductora de “Mujeres al mando”.

VIDEO RECOMENDADO:

Entrevista a Tiffany Calligaris