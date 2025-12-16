Isabel Pantoja ha confirmado su esperado concierto en Perú y celebra sus 50 años de carrera musical en nuestro país el 27 de abril del 2026 en Multiespacio Costa 21, San Miguel.

La artista española, voz de canciones como “Así Fue”, “Era Mi Vida El”, “Se Me Enamora el Alma”, “Hoy Quiero Confesarme”, “Marinero de Luces”, entre otros emblemáticos temas. En el nuevo espectáculo, traerá a los escenarios sus canciones recientes y todos sus clásicos que la han llevado a lo más grande de la música.

La puesta en escena de sus shows se caracteriza por los géneros musicales copla, flamenco, tonadilla, zarzuela, la orquesta en vivo y su majestuosa voz que deleita a la audiencia.

Reconocida como una de las figuras más influyentes de la música española, ha lanzado treinta álbumes y ha vendido más de treinta millones de discos. Ha obtenido ciento cincuenta discos de platino y cincuenta discos de oro por ventas de álbumes, tres discos de platino por ventas de DVD y un Disco de Arte otorgado en Puerto Rico en 2023.

Entradas para el concierto