El retorno de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe a ‘La Manada’ ha reavivado la polémica en torno al programa. En esta ocasión, una revelación de Israel Dreyfus volvió a poner en el foco los ingresos que percibían antes de que el espacio perdiera auspiciadores.

En su participación en el podcast de María Pía Copello, Dreyfus fue consultado sobre los presuntos sueldos de los integrantes del programa. La conversación surgió en medio de comentarios sobre la salida del productor Adneer Robles.

“ Isra, vos creo que sabés, no sé si querés decirlo… ¿Cuánto se decía que cobraban ahí en ‘La Manada’? ”, preguntó Flor Ortola.

Aunque en un inicio evitó pronunciarse por motivos de seguridad, el influencer finalmente accedió ante la insistencia de sus compañeros.

Ortola fue mencionando diversas cifras hasta aproximarse a la que habría sido la más cercana a la real: " Treinta mil soles, 35, 36, 38, cambio de número, me muero, ¿cuarenta mil? ”

Fue en ese momento cuando Dreyfus reaccionó de forma sugerente, dejando entrever que las cifras eran incluso superiores a lo previsto.