La modelo Ivana Yturbe y el futbolista Beto Da Silva anunciaron su compromiso en diciembre del 2020 y se casaron en febrero del 2021 en una ceremonia privada en Trujillo. Ahora, la exchica reality utilizó sus redes sociales para compartir un romántico mensaje a su esposo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yturbe compartió un video que recoge las mejores imágenes de la pareja. Además, escribió un extenso y emotivo mensaje dedicado al deportista que debutó profesionalmente en el Club Sporting Cristal.

“Hoy no solo celebro un año más de vida del amor de mi vida, si no, también un año de comprometidos. Ya casados y con Almu aquí, solo quiero agradecerle a Dios por todos los 28 de diciembres. No puedo tener un mejor compañero de vida, eres el mejor esposo, profesional y el mejor papá del mundo”, escribió en su post.

“Te amo mi amor, te amamos. Y no quiero terminar este texto sin agradecerte por algo muy importante: Gracias por aguantarme jajajaja Y sí mi amor, yo también supe que tú eras para mí desde que te conocí, feliz día a uno de los seres humanos más buenos que conozco”, añadió la modelo.





Como era de esperarse, el post de Ivana Yturbe ha conseguido cerca de 60 mil ‘likes’ en menos de 14 horas desde su publicación. Además, las decenas de comentarios se suman a los saludos de celebración.

