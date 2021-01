Ivana Yturbe brindó una entrevista a “En Boca de todos” y dio muchos detalles de su boda con Beto Da Silva en febrero. Una de las primeras preguntas fue su edad, pues ambos se casarán a los 24 años, una edad que, según sus detractores en redes sociales, no es la más adecuada para casarse.

Es así que Yturbe señaló que ambos pronto cumplirán un año y que está muy segura de casarse con el futbolista.

“En realidad (me caso) por muchas circunstancias del año pasado. Mi mamá se casó, lastimosamente su esposo falleció de COVID-19. Yo me di cuenta que no tengo por qué perder tiempo... Es una decisión de la cual estoy segura”, reveló con tristeza.

“Es con este hombre (Beto Da Silva) con el que quiero amanecer todos los días de mi vida. Me voy a casar, así digan lo que quieran”, añadió la ex participante de “Esto es guerra”.

Ivana Yturbe contó el triste momento que pasó su madre

Del mismo modo, los conductores del espacio de América TV le consultaron por cómo se dio la romántica pedida de mano. “La verdad es que yo pensaba sorprenderlo en su cumpleaños. Estábamos en Brasil y lo llevé a un restaurante que a él le encanta”, comenzó la modelo.

“Al final salimos a caminar a la playa en un plan sentimental. Estábamos con unos traguitos y de la nada se arrodilla y me dice ‘te quieres casar conmigo’”, comentó.

“Nosotros paramos riéndonos, siempre somos de bromas. Yo dije: ‘esto debe ser una broma porque no lo podía creer’. Vi el anillo y me puse a llorar, ustedes saben que soy llorona, misma MarÍa magdalena”, agregó.

Tula Rodríguez acompañó su decisión y los felicitó. “Una pareja súper joven que decide darse el sí. ‘Ya no a la convivencia, vamos a dar este paso para estar juntos hasta que la muerte nos separe’”, finalizó.

Ivana Yturbe contó cómo Beto Da Silva le pidió matrimonio

