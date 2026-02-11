Ivana Yturbe y Beto Da Silva anunciaron que su esperada boda religiosa, prevista para este 2026, ha sido suspendida.
“Este año no se da, tenemos diferentes objetivos. Un matrimonio no se planea en dos días, al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes”, declaró la exchica reality para “Magaly TV: La Firme”.
Por su parte, el delantero señaló que un torneo de fútbol programado para mediados de año complicaría sus planes de matrimonio.
Además, la modelo indicó que esperan ‘agrandar la familia’, lo que dejó entrever un posible embarazo, aunque no confirmó dicha versión.
“Lo del matrimonio es algo que se puede dar en otro momento, con la nueva noticia es algo que también anhelamos”, aseguró el futbolista.
“Si algo no se da, es porque algo mejor se viene siempre, creo que es algo me ha pasado. Todos saben que Dios ha sido muy bueno conmigo, creo que esta decisión es lo mejor”, concluyó Ivana.