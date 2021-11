A través de su perfil de Instagram, J Balvin compartió una fotografía donde lo vemos posando al lado de Karol G y en la leyenda escribió un mensaje en el que destacó lo orgulloso que se siente de que la artista lleve su carrera por buen camino y los logros que ha conseguido.

“Orgulloso de ti @karolg el sacrificio siempre tiene su RECOMPENSA HERMANA MÍA!!!! Love u!!!! Colombia Gang - Latino Gang”, escribió en intérprete de “Qué más pues?” junto a la imagen en la que se ve abrazado con La Bichota.

Su publicación tuvo un sinfín de reacciones y cientos de comentarios en donde aplaudieron la amistad entre ambos artistas; sin embargo, un internauta causó gran controversia al preguntar a qué sacrificio se refería J Balvin.

“¿Y cuál fue el sacrificio?”, interrogó el usuario de Instagram, a lo que Balvin le respondió: “Trabajar un millón de veces más que tú, por eso NO INSPIRAS AL MUNDO y no andar como tú que no tienes vida sino para criticar. BUEN DÍA Y A TRABAJAR, si es que trabajas”.

La respuesta de J Balvin se viene viralizando en “Rechismes”, perfil de Instagram donde replican el contenido que comparten las celebridades a través de sus redes sociales.

“Solo fue una pregunta por curiosidad y el J Balvin con su repelencia”, “Muy alzado”, “Excelente respuesta gente metida y sapa”, “Excelente, así es”, “Solo veo que está preguntando algo normal”, “Demasiado grosero el comentario e innecesario”, son algunos comentarios que se leen en la publicación de “Rechismes”.

