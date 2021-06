Fiel a su estilo, el cantante de reguetón J Balvin retó a una pelea al boxeador mexicano Saul ‘Canelo’ Álvarez. A través de un video en sus stories de Instagram, el intérprete colombiano aseguró que podía acabar con el pugilista.

“Veo tantas estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a ‘Canelo’ a que se dé un par de madrazos que con una mano lo recibo”, manifestó el colombiano en su video, donde aparece en su auto.

Al escuchar el video, ‘Canelo’ se mostró más que sorprendido y utilizó sus redes sociales para responder a su “hermanito José”. Lejos de amilanarse, aseguró que podría pelear con el colombiano con “los ojos cerrados”.

“Acabo de escuchar la historia de mi hermanito José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados, con cuál mano quiere que le pegué, encantado, un honor”, fue la respuesta que El Canelo tuvo en redes sociales.

Por su parte, el intérprete de “Ginza” se mostró sorprendido y admitió que no esperaba que su amigo le responda. Además, dijo que lo suyo es la música y se mantendrá alejado de otro tipo de espectáculos por el momento.

“Era un chiste, yo no esperaba que El Canelo me fuera a responder. Pero no, yo no me puedo permitir que me den una pelea con los ojos cerrados. Y que además elija la mano, yo seguiré con la música. Muchas gracias, hermano”, aseguró J Balvin.

Cabe señalar que antes de despedirse de ‘El Canelo’, Balvin le mandó un beso a su amigo, y es que ambos famosos mantienen una sólida amistad. Incluso el colombiano asustió a la boda de Álvarez y ha estado en algunas de sus peleas.

