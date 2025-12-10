Luego de las acusaciones de Tilsa Lozano contra Jackson Mora, el boxeador aseguró que sus palabras lo han afectado, pero que no hablará al respecto, aunque admite que “también tiene muchas cosas que contar”.

En declaraciones con “La Noche Habla”, Mora aseguró que “jamás hablará mal” de su exesposa.

Respecto a las deudas que mantiene con familiares de Tilsa, Jackson señaló que ha atravesado meses difíciles debido a los problemas que enfrenta con su exsocio y otras personas.

“ Los temas pendientes ya se están resolviendo. Me ha afectado un poco los comentarios que ha hecho Tilsa ”, aseguró.

Jackson Mora dice también tiene 'mucas cosas que contar'. (La Noche Habla)

Tilsa Lozano revela que Jackson Mora le debe dinero a su familia: “Hasta ahorita no les paga”

En “La Noche Habla”, Tilsa Lozano decidió revelar que Jackson Mora le debe una fuerte cantidad de dineros a varios miembros de su familia.

Esto inició cuando los conductores de dicho programa recordaron que la exmodelo aseguró que la estafaron reiteradas ocasiones y Ric La Torre le consultó si Mora también lo había hecho.

“ Le debe plata a personas de mi familia que hasta ahorita no les paga. Los vienen pelotudeando hace meses de meses de meses de meses, no es a una persona ”, sostuvo Lozano.

También comentó que Jackson tiene una deuda con su primo, a quien aún no termina de pagarle por un reciente evento que realizaron en Argentina.

Además, Tilsa expresó que su exesposo aún tiene un compromiso legal con ella para terminar a pagar una camioneta: “ Supuestamente, habían dado una inicial y al final nunca se dio porque vendieron mi carro para dar una inicial, nunca se dio la inicial y notarialmente tiene un compromiso de pagar las cuotas de esa camioneta, no las está pagando” .

En esa misma línea, la presentadora dijo que tuvo que pagar las mensualidades del auto para que no se lo embarguen.