La icónica banda británica James presentará en Lima su más reciente álbum, Yummy, junto con una selección de sus grandes éxitos, durante su participación en el Veltrac Music Festival (VMF), que se realizará el sábado 9 de noviembre en Costa 21, San Miguel.

Entre los temas que interpretarán destacan los clásicos “Say Something”, “Born of Frustration”, “Laid”, “Sometimes”, “Tomorrow”, “She’s a Star” y “Getting Away With It (All Messed Up)”, canciones que consolidaron a la banda como una de las más queridas del britpop y el rock alternativo de los años 90.

Un cartel de lujo con Bomba Estéreo, Primal Scream y Dillom

El Veltrac Music Festival 2025 reunirá a una selección de artistas internacionales y latinoamericanos de primer nivel. En el line-up figuran:

🇨🇴 Bomba Estéreo , reconocidos por su fusión de cumbia, electrónica y pop.

, reconocidos por su fusión de cumbia, electrónica y pop. 🇦🇷 Dillom , uno de los referentes del trap y la nueva escena urbana argentina.

, uno de los referentes del trap y la nueva escena urbana argentina. 🇧🇾 Molchat Doma , trío bielorruso de post-punk y cold wave.

, trío bielorruso de post-punk y cold wave. 🏴 Primal Scream , banda escocesa legendaria del rock alternativo.

, banda escocesa legendaria del rock alternativo. 🇦🇷 Santiago Motorizado , líder de Él Mató a un Policía Motorizado, con su proyecto solista.

, líder de Él Mató a un Policía Motorizado, con su proyecto solista. 🇦🇷 Yami Safdie , cantante e influencer pop.

, cantante e influencer pop. 🇲🇽 Bratty , exponente de la nueva ola indie mexicana.

, exponente de la nueva ola indie mexicana. 🇨🇱 Rubio , proyecto solista de la chilena Francisca Straube.

, proyecto solista de la chilena Francisca Straube. 🇵🇪 Plastical People, agrupación peruana invitada.

El festival celebra además los 15 años de Veltrac Music, productora pionera en traer a Lima a algunos de los nombres más importantes del indie y el pop alternativo mundial.

Una experiencia más allá de la música

Además de los conciertos, el VMF ofrecerá espacios temáticos en el Veltrac Village, donde se reunirán emprendedores, diseñadores y artistas independientes. También se realizará una feria de vinilos y arte, abierta a postulaciones hasta el sábado 2 de noviembre.

Las ediciones anteriores del VMF han contado con artistas como Franz Ferdinand, MGMT, Two Door Cinema Club, The Lumineers, Hot Chip, Babasónicos y Javiera Mena, consolidando su reputación como uno de los eventos musicales más esperados del calendario cultural limeño.

Entradas y detalles del festival

🎫 Entradas: disponibles en Teleticket desde S/ 260.00

disponibles en Teleticket desde 📅 Fecha: sábado 9 de noviembre de 2025 .📍 Lugar: Costa 21 , San Miguel, Lima.

sábado .📍 , San Miguel, Lima. 👨‍👩‍👧‍👦 Edad mínima: mayores de 10 años; de 10 a 14 años ingresan gratis acompañados por un padre.

El Veltrac Music Festival promete una jornada de música, arte y comunidad, reafirmando el lema de la productora: ofrecer experiencias únicas que conectan distintas generaciones a través del sonido.

Datos clave