Desde hace algunos meses mucho se viene especulando sobre la relación entre Britney Spears y su hermana menor Jamie Lynn, especialmente desde que la cantante dejó de seguir a la pequeña Spears en redes sociales.

Mucho se ha comentado al respecto, aunque lo más resaltante es que la protagonista de Zoey 101 no habría dado a la recordaba princesa del pop el apoyo que necesitaba mientras ella pedía que James Spears, padre de ambas, dejara de controlar sus finanzas.

Para calmar el ambiente y también promocionar su libro Cosas que debería haber dicho, Jamie Lynn Spears ha decidido conceder una entrevista al programa estadounidense Good Morning América, de la cadena ABC.

Durante el encuentro, la actriz de 30 años comentó que cuando empezó todo, ella tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé y por lo que no entendía que estaba sucediendo, algo que actualmente también ocurre.

Asimismo, la madre de 2 niñas resalta que ella siempre apoyó a su hermana. “Cuando ella necesitó ayuda, busqué formas de brindársela y me aseguré de que ella tuviera los contactos que necesitaba para finalizar la tutela y acabar con todo por nuestra familia porque si esto va a causar discordia, para qué seguir”.

“Amo a mi hermana. Solo la he amado y apoyado, y he hecho lo correcto para y ella y ella lo sabe. No entiendo por qué estamos en esta posición en este momento”, finalizó Jamie Lynn Spears.