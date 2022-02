Hace unos días, Martha Chuquipiondo, más conocida como ‘Mujer Boa’, reveló en sus redes sociales que Janet Barboza tuvo una relación con Nilver Huarac luego que el productor estuviera con la madre de la conductora.

Chuquipiondo declaró para el programa “Magaly TV: La Firme” y señaló que no está mintiendo: “De que has estado con Nilver (Huarac) después que ha sido marido de tu mamá, eso es verdad. Demuéstrame tú lo contrario”.

“Si no me rectifico en mis redes o en los sitios donde lo he puesto, entérate que no lo voy hacer, pero si quieres seguir procediendo te envió por inbox mi dirección y mi teléfono”, añadió de manera tajante.

Janet Barboza alista demanda

A través de su cuenta de Instagram, Janet Barboza habló sobre la primera vez que salieron a la luz dichas acusaciones contra ella y su madre. Además, la conductora de TV afirmó que alista cuatro demandas.

“Una gran virtud aprendida con los años ha sido tener paciencia. Hace 22 años salió la misma persona junto a esta mujer con esos rumores para dañar. En ese momento, me dijeron no les hagas caso, quién va a creer viniendo de ella”, expresó.

Luego continuó con: “la vida me da la oportunidad de enmendar el error de no haber tomado cartas en el asunto en ese momento. Ahora es distinto, hay cuatro demandas en camino para la gestora y dos para el eco”.