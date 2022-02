Recordemos que hace unos días, Magaly Medina dejó entrever que Rodrigo González llegó a la televisión con su ayuda. Debido a estas declaraciones, el popular Peluchín le respondió contando que su papá auspició a la conductora de TV pues no tenía ningún auspiciador.

“Ella en un momento dijo que no tenía padrinos para llegar rápidamente a la televisión y que le ha costado. No sé por qué venía al caso eso o quiere responder algún tipo de dardo”, dijo Rodrigo al inicio de su intervención.

Luego continuó con: “Magaly sabe cómo nos conocimos. Yo nunca te pedí ayuda para que me des a conocer... Tú me conociste en tu show porque yo iba a entregar un premio... Recuerdo que en ese entonces Magaly recién empezaba y no tenía auspiciadores, y mi padre era uno de ellos. Él (el padre de ‘Peluchín’) sabía que me encantaba la televisión y una manera de acercarme a ello y estudiar la carrera era yendo al programa (de Magaly)”.

“Mi padre creyó en ella y la auspició, cuando ella vio que yo quería estudiar comunicaciones... Magaly vio algún talento en mí para creer, como mi padre lo hizo con ella”, agregó.

Rodrigo González cree que pelea de Magaly y Jessica es ‘armani’

Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron en Amor y Fuego sobre el presunto distanciamiento que estarían atravesando Jessica Newton y Magaly Medina, el cual quedó evidenciado la noche de último martes cuando la presentadora de ATV criticó a la hija de la empresaria y a Deyvis Orosco por protagonizar una segunda pedida de mano durante un concierto.

“A Newton le encanta el show, que por eso también es amiga de Magaly. Después de todo esto, se van a amistar y van a decir que esto corresponde a la vida y que la vida es así, y van a decir que los demás han especulado. Puede ser que ahora que Maricucha la está revolcando (en rating), sea una estrategia”, aseguró.

Gigi Mitre expresó que esta pelea es real y que no cree que Jessica Newton ni Magaly Medina se preste para armar estas estrategias.

“No creo que se presten para decir esas cosas por estrategias, para mí eso no es armado”, agregó.