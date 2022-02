Shirley Arica sigue siendo tendencia en nuestro país, pese a que se encuentra en Ecuador. En el programa Amor y Fuego se reveló que la modelo viene conduciendo un espacio de TV donde se muestran casos sociales.

“Si la está pasando bien, me parece genial. Jamás pensé ver a Shirley conduciendo un programa y menos de ese corte, así que bien por ella esa ventana que hizo en Turquía le ha servido”, expresó Gigi Mitre.

Rodrigo González también expresó su alegría que a Shirley Arica le vaya bien en Ecuador. Además, el conductor pidió a la modelo que aproveche esta oportunidad.

“Que se mantenga, porque la tremenda oportunidad se la está dando el público ecuatoriano”, contó Rodrigo González.

Shirley Arica llora tras ser vinculada con banda criminal: “Mi nombre no tiene por qué ser manchado”

Entre lágrimas, Shirley Arica se defendió, en el programa ‘En Contacto’ de Ecuador, de las acusaciones por presuntos vínculos con una organización criminal conocida como ‘Los incorregible’.

“Llevo mucho tiempo lidiando con distintos ataques, yo creo que como lo he dicho en reiteradas ocasiones, por falta de madurez, pero he sabido levantarme en cada una de las cosas que me han pasado. Siempre va a ser así”, dijo la modelo a punto de quebrarse.

“Tengo todo el derecho de cambiar, de hacer las cosas bien y no tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene por qué ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces que me den la oportunidad, que se den cuenta de quién soy yo, de las ganas que tengo de hacer muchas cosas porque tengo un propósito y es mi hija, soy madre y padre para ella, tengo ganas de trabajar y seguir sacandome la mugre por ella”, aseguró entre lágrimas.

Según un informe de la Policía emitido por ‘Domingo al Día’, la modelo compró un auto Mercedes Benz, que le pertenece al líder de una organización criminal conocida como ‘Los incorregible’ y por ese motivo las autoridades han puesto los ojos en la también influencer.