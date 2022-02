Rodrigo González se pronunció en Amor y Fuego con respecto al informe que presentó Magaly Medina sobre los dos perritos de Deyvis y Cassandra que, supuestamente, fueron abandonados en un albergue donde los tienen en pésimas condiciones.

El popular Peluchín cuestionó a la conductora de TV por defender a los animales ahora cuando ella asiste a las corridas de toros.

“Ahora sí se están dejando ver como realmente son. Dice que está preocupada por el bienestar de los animal, pero va a Acho y ve cómo los destripan y gozo con ese espectáculo”, expresó Rodrigo González

Luego continuó con: “en este caso se sensibiliza porque se trata de alguien que la dejó en visto y tiene mucha cólera, luego no se pierde una corrida de toros, pero para los perros de la Case le entra la sensibilidad”, arremetió.

Rodrigo González a Magaly Medina: “no tenías auspiciadores y mi padre creyó en ti”

Recordemos que hace unos días, Magaly Medina dejó entrever que Rodrigo González llegó a la televisión con su ayuda. Debido a estas declaraciones, el popular Peluchín le respondió contando que su papá auspició a la conductora de TV pues no tenía ningún auspiciador.

“Ella en un momento dijo que no tenía padrinos para llegar rápidamente a la televisión y que le ha costado. No sé por qué venía al caso eso o quiere responder algún tipo de dardo”, dijo Rodrigo al inicio de su intervención.

Luego continuó con: “Magaly sabe cómo nos conocimos. Yo nunca te pedí ayuda para que me des a conocer... Tú me conociste en tu show porque yo iba a entregar un premio... Recuerdo que en ese entonces Magaly recién empezaba y no tenía auspiciadores, y mi padre era uno de ellos. Él (el padre de ‘Peluchín’) sabía que me encantaba la televisión y una manera de acercarme a ello y estudiar la carrera era yendo al programa (de Magaly)”.