En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló imágenes de la guardería donde se encuentra Wakamole y Wakatay, los perros de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. Cabe mencionar que las mascotas fueron vistas encerradas en jaulas.

“Realmente, a mí se me ha estrujado el corazón, de ver a estos perritos. Nosotros no sabíamos hasta que nos contaron el público que no veían, hacia meses a Wakatay y a Wacamole (...) fuimos hasta allá y comprobamos, la dueña nos dice que , desde que nació Milán , los perros fueron dejados de manera permanente”, contó Magaly.

Luego continuó con: “Deyvis y Cassandra, seguramente, creo yo, no deben de saber las condiciones tan penosas que este albergue tiene a sus bebés perrunos”

Magaly Medina revela por qué se distanció de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco

Magaly Medina se pronunció sobre la gran polémica que causó su dura crítica a la segunda pedida de mano que realizó Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de La Madrid durante uno de sus conciertos.

Tras asegurar que no ha terminado su amistad con Jessica Newton, la conductora de “Magaly TV: La Firme” recalcó que sus críticas forman parte de su trabajo, y que estas no fueron del agrado para el líder del grupo Néctar y su pareja porque se creen intocables.

“Deyvis Orosco al igual que muchos otros cantantes de la farándula están acostumbrados al ‘soboneo’ permanente y no tolera una crítica o comentario porque les parece ofensivo. (…) Ellos han tomado mi comentario como una crítica terrible, porque algunas personas se creen intocables”, cuestionó la presentadora de ATV.

¿Por qué se alejó de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de La Madrid?

Magaly Medina también reveló el desaire que sufrió por parte del cumbiambero y la hija de la directora del Miss Perú, motivo por el cual empezó a distanciarse de la pareja.

Pese a que la eligieron como madrina de su hijo Milán en noviembre del 2021, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de La Madrid ignoraron los mensajes de la ‘Urraca’ para conocer al pequeño, según narró la propia conductora de televisión.

“Desde un principio quise verlo y decidí escribir para verlo y a mí me dejaron en visto. No entiendo por qué, pero siendo la dama que soy yo no insisto. Tendrán sus razones los papás para no contestarme ni por las flores”, contó Medina.

La conductora de ATV finalmente consideró que no es la persona idónea para ser madrina del nieto de Jessica Newton. “Yo creo que un bebé no se merece estar en medio de una polémica. Y al lado mío, siempre va a estar en medio de una polémica. Yo no soy una persona que cuida sus palabras, que cuida sus opiniones”, sentenció.