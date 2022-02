En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes donde se ven a los perros de Deyvis Orosco encerrados en una jaula. Debido a esto, el cantante y su pareja se pronunciaron en redes sociales, afirmando que la mascota mostrada en TV no es suya.

En el programa “En boca de todos” realizó un enlace en vivo con el centro especializado para mascotas y conversaron con el dueño, el señor Henry Jiménez, quien se mostró realmente conmovido por los ataques que viene recibiendo tras la difusión de la nota informativa que presentó “Magaly TV: La Firme”.

“Me siento triste porque esto es mi emprendimiento y soy una persona que nació desde abajo”, dijo entre lágrimas.

POSIBLE DEMANDA CONTRA MAGALY MEDINA

A través de su cuenta de Instagram, el dueño de la guardería de mascotas aclaró todo lo relacionado a la nota que presentó Magaly Medina en su programa. Además, contó que está evaluando demandar a la conductora de TV por difamación.

“Yo voy a tomar cartas en el asunto porque están difamando mi esfuerzo, mi sacrifico y es algo que debe ser pagado. Le pido (a Magaly Medina) que se retracte de sus palabras porque no son verdad”, expresó.

Luego continuó con: “No es un negocio para mi, es mi forma de vida, para esto yo he nacido. No entiendo como una persona aprovechando que tiene un canal de televisión puede hablar libremente de una persona”.

MIRA EL VIDEO AQUÍ