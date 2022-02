En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes donde se ven a los perros de Deyvis Orosco encerrados en una jaula. Debido a esto, el cantante y su pareja se pronunciaron en redes sociales, afirmando que la mascota mostrada en TV no es suya. Además, revelaron que su amistad con la popular Urraca se quebró por su “interés de generar rating” con ellos y el nacimiento de su bebé,

“El cachorro que se mostró NO es Wakatay, como así maliciosamente lo quisieron hacer creer, es un perrito que se puso ahí específicamente pata evitar mordiese al reportero de Magaly, tal y como lo han indicado en Magic Dog (donde entrenan perros)”, indicó.

“El trabajo de investigación que hicimos es impecable”

En conversaciones con Trome, Magaly Medina afirmó que el perro mostrado en su programa sí es Wakatay. La conductora de TV también afirmó que se contuvo para no contar más cosas que se han enterado.

“El trabajo de investigación que hicimos es impecable, ese era Wakatay y eso que no hablé más cosas que nos hemos enterado ahí, pero si me pican lo haré . Si a mí me tiran barro tendré que contar todo lo que sé”, advirtió Magaly.

Luego continuó con: “Me parece que se están victimizando para evitar que la gente los critique por abandonar a sus perros porque ya tienes a tu hijo biológico, me parece pésimo”.