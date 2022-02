Hace unos días, Jessica Newton reveló en sus redes sociales que Magaly Medina tenían intenciones de convertirse nuevamente en madre, y por ese motivo la organizadora del Miss Perú le propuso para que sea madrina del hijo de Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton y Deyvis Orosco.

Ante estas declaraciones, Magaly le respondió a su examiga, para aclarar que sí quiso tener un hijo con el notario, pero finalmente desistió.

“Ciertamente, mi esposo y yo, en un momento determinado, pensamos en tener bebés y creo que tenemos los medios económicos para tener un vientre de alquiler o tener 50 nanas porque siempre he dicho que no soy tan maternal y que no me gustan las amanecidas, pero al final... los dos decidimos disfrutar de lo que tanto trabajo nos costó conseguir y por eso decidimos no tener bebés”, explicó Magaly en la reciente edición de su espacio en ATV.

Luego continuó con: “tengo sobrinos a los que quiero mucho y tengo un hijo, serán ellos los que realmente reciban mi cariño y mi amor. Por su puesto, decidimos agrandar a nuestra familia perruna, así de simple”.

Magaly Medina inició su programa bailando “Señor Mentira”, lo que sería una indirecta a Deyvis Orosco a quien acusó de mentir y manipular a Cassandra Sánchez De Lamadrid. Además, la conductora de TV se refiero a Daniela Darcourt, comentando que no es su amiga y que, en cualquier momento, hablará de ella.

“Mañana voy a ir a ver a la Daniela Darcourt (...) no es mi amiga, hay que aclarar, no es mi amiga, así que cualquier día, Daniela, que te saque la mugre (...) la admiro, admiro su voz increíble, creo que es una de las pocas artistas que admiro”, contó Magaly.