La conductora de televisión, Janet Barboza no soportó que la producción del programa ‘América hoy’ llamara a su actual pareja Miguel Bayano como un “carga carteras” por ello, hizo un alto a su transmisión desde Cajamarca para alzar su voz de protesta.

Todo ocurrió cuando estaban entrevistando a Milett Figueroa, quien acaba de rodar una película en España, y le preguntaron cuál sería las características de su pareja perfecta, si a un hombre de ojos azules como Julián Alexander (novio de Ethel Pozo), empresario como Richard Acuña, novio de Brunella Horna o un “carga carteras” como la pareja de Janet Barboza.

Ante esta comparación, Janet Barboza explotó en vivo y arremetió con Ethel Pozo, quien fue la que leyó la pregunta, redactada por la producción de ‘América hoy’.

“Tengo que levantar mi voz de protesta porque en esta producción son todos unos convenidos. (Preguntan) ‘te gustarían los ojitos azules como los de Julián Alexander, un empresario maduro como Richard Acuña o una que te cargue la cartera como el novio de Janet Barboza, de verdad qué falta de respeto. Ethel como te prestas, además. A mí no me gustaría que le digan a Julián Alexander el ‘chiquiplun’ o algo así, me parece muy mal. Estoy molesta, es más, voy a desconectar este enlace”, expresó fastidiada Janet Barboza haciendo el ademán de la despedida.

Ethel Pozo señaló que la experimentada conductora se “pico” por la pregunta y la conductora le pidió que se defienda.

“No me gusta que hagan ese tipo de preguntas cuando no estoy para defenderme porque Ethel a nadie le gusta que hablen mal de su pareja, te gustaría que digan algo de Julián que no te guste”, se quejó indignada Janet Barboza y agregó: “A nadie le va a gustar que digan algo de su pareja que no es cierto y segundo que te degrada como persona”.

