Janet Barboza sorprendió a todos al revelar en vivo todas las cirugías plásticas y retoques estéticos que se ha realizado en sus 45 años de edad. La popular ‘Rulitos’ confesó finalmente que sí se ha puesto botox y ácido hialurónico en el rostro.

“Me he hecho la rinoplastía, me he quitado implantes y me los he levantado un poquito, me han hecho injerto de grasita acá (pompis) y me he aspirado las caderas tres veces porque tengo mucho. Me han sacado grasa de las caderas”, dijo la conductora de ‘Válgame’.

Janet Barboza confesó todos los ‘retoques’ que se ha hecho. (Video: Latina)

Asimismo, al ser consultada por las cirugías que se habría hecho en el rostro, Janet Barboza contó que sí ha usado botox pero dejó de hacerlo hace tres años luego de sufrir una parálisis facial.

“La gente habla muchísimo de rellenos y quisiera aprovechar que está acá el especialista para que diga si estoy en lo cierto o equivocada. He usado botox hasta hace tres años y dejé de usarlo porque tuve una parálisis facial bastante severa. Me he puesto también vitamina C y ácido hialurónico cuando uno tiene líneas, células madre. No tengo implantes de mentón ni pómulo”, agregó Janet Barboza.

Sin embargo, como se recuerda, en noviembre pasado Janet Barboza negó en su programa que usara bótox y aseguró que no se había hecho una cirugía en el rostro. "Creo yo que si las personas nos queremos ver mejor con una ayuda de una cirugía y si eso nos va a ayudar a tener un mejor trabajo y va a mejorar tu estado de ánimo, hay que hacerlo. Yo no uso botox, no tengo ningún tipo de relleno en el rostro y estoy expuesta a que me analicen y me revisen”, declaró en aquel entonces.