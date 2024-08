Janet Barboza se refirió a la revelación de Pamela López, quien reveló que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug.

La popular ‘Rulitos’ le aconsejó a la empresaria que muestre las conversaciones con el futbolista para que aclare los rumores de un presunto amorío con él.

La conductora de TV opinó al respecto luego de que Evelyn Vela, amiga de Melissa, se negara a defenderla.

“ Fuerte ah, esto en lugar de aclarar algo oscurece. Vuelvo a reiterar, Melissa si quieres que esto pare, muestra tus chats ”, manifestó Barboza.

Evelyn Vela se aleja de Melissa Klug ante acusaciones de Pamela López

Pamela López revela que Christian Cueva le fue infiel con Melissa Klug

Pamela López brindó en exclusiva una entrevista a Magaly Medina, donde le reveló que le encontró mensajes de texto subidos de tono entre Christian Cueva y Melissa Klug.

Cabe mencionar que esta infidelidad sucedió en 2018, cuando Melissa Klug mantenía un compromiso sentimental con el bailarín Ítalo Valcárcel.

“Descubrí conversaciones con ella que en su momento yo le encaré. Yo le encaro a ella porque encontré conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me fue infiel con ella”, expresó Pamela López.

“Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo ‘que no tiene la culpa de que su esposo era muy coqueto’”, mencionó en entrevista.

